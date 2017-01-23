台股收盤上漲86.91點 報9418.37點
2017-01-23 13:34
台北股市今天收盤上漲86.91點，漲幅0.93％，報9418.37點，成交金額為732.71億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲86.91點，漲幅0.93％，報9418.37點，成交金額為732.71億元。
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