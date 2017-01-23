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辜成允突逝 子慟：要求調閱就診紀錄

2017-01-23  12:36

〔即時新聞／綜合報導〕台泥董事長辜成允21日意外失足，今晨宣告傷重不治。稍早辜成允兒子在表姐陪同下，前往警局作筆錄，神情哀慟向警方表示，當晚知道父親參加喜宴，不料卻發生意外，讓他無法接受父親身故的事實。

綜合媒體報導，辜成允21日至晶華酒店出錫喜宴，祝賀台畜董事長娶媳婦，不料離去時不慎在樓梯處，踩空摔跌倒致頭部撞地重傷，經加護治療仍於今晨6時20分不幸辭世。

據悉，警方調閱的晶華酒店監視器畫面，因角度問題，並未拍到辜成允意外發生經過，辜兒看過監視器後，對死因有意見，要求調閱馬偕醫院、振興醫院的就診紀錄，警方也將予以協助，目前筆錄已完成，並報請檢察官，會同法醫相驗遺體，釐清死因。

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  • 台泥董事長辜成允今晨宣告不治。（資料照，記者楊雅民攝）

    台泥董事長辜成允今晨宣告不治。（資料照，記者楊雅民攝）

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