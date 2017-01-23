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股匯雙漲 新台幣午盤勁揚逾1角

2017-01-23  12:04

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯雙漲行情，加權指數盤中站上9400點關卡，新台幣匯率亦跳空開高，甚至一度升破31.4元價位，連續2個交易日呈現勁揚格局。

新台幣中午暫以31.411元兌1美元作收，勁升1.22角，台北外匯經紀公司成交量為4.83億美元。

外匯交易員表示，台股即將於明天封關，匯市則要等到週四，新台幣盤初受到國際美元回檔、外資匯入，以及台股上漲等利多激勵，再度展現強勁的升值走勢。

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  • 示意圖。（資料照，美聯社）

    示意圖。（資料照，美聯社）

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