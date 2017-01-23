世界最美書店 日系書店進軍台灣

中環集團進軍文創再下一城！TSUTAYA BOOKSTORE明24日開幕。（記者張慧雯攝）

2017-01-23 12:06

〔記者張慧雯／台北報導〕無謂書店冰風暴，日系書店即將登台！中環（2323）旗下子公司得利影視（6144）與日本株式會社TSUTAYA攜手合作，明（24）日TSUTAYA BOOKSTORE台北一號店即將開幕，位於信義計畫區統一時代百貨5樓，店名為「TSUTAYA BOOKSTORE信義店」。

中環集團表示，株式會社TSUTAYA隸屬於專門企劃Lifestyle提案的Culture Convenience Club株式會社（以下稱CCC）集團，CCC作為被選為「世界最美20間書店」的「代官山 蔦屋書店」之經營者，在台灣被廣為人知，TSUTAYA BOOKSTORE擁有與蔦屋書店相同的BOOK & CAFÉ模式，是一個更輕鬆休閒的書店品牌，當時簽約打算3年展店5家，但實際的開店進度，要看找地點的情形而定。

得利影視指出，TSUTAYA BOOKSTORE將販售暢銷的中文書籍、精選的藍光及DVD，並從日本引進日文雜誌、日文書籍、外文書，還有豐富生活的雜貨文具，以及只有日本蔦屋書店才有的限定自有品牌商品，書店還結合來自日本涉谷的咖啡餐廳 「WIRED TOKYO」，將打造一個BOOK & CAFÉ Style的全新生活品味店鋪。