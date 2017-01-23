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傳統市場辦年貨 經部認證推薦535處名攤

2017-01-23  11:46

〔記者黃佩君／台北報導〕鄰近年節不少人會選擇到傳統市場採辦年貨，經濟部中部辦公室去年從上百個傳統市場中評選出535處「樂活名攤」，由經濟部掛保證嚴選產品品質與美味、衛生，推薦民眾按圖索驥前往採辦年貨。

中辦表示，樂活名攤中有不少年節知名攤位，包括台北南門市場「快車肉乾」的人氣商品肉紙及超厚豬肉乾；台北華山市場百年老店「福記餅店」的心太軟、福芋餅；高雄市國民市場的「國民魚丸」等。

此外，若要購買拜拜用的全雞、全鴨，中辦推薦新北市永安市場的「土霸王」、台中市大甲第二市場「大甲高雞鴨鵝」、台南市虎尾寮市場的「玉井跑山雞」，產品味美汁鮮、乾淨衛生。而不少家庭過年享用餃子，則可選擇新北市枋寮市場的「牟家青島水餃」、高雄市三民第一市場的「大眾水餃」。

而過年少不了零嘴點心，可到台北市大直市場「鼎A9台灣肉類食品名」』、台中市第三市場「萬味香食品行」、高雄市武廟市場「品軒乾肉鬆專賣」、台北市四平街攤集區「譽展蜜餞」、台中市第二市場「秘藏地瓜」、高雄市旗后觀光市場「茗城海洋食品」。圍爐加菜，則可選擇台南市佳里中山市場的「秀樓家」的各式滷菜。

經濟部中部辦公室主任許正宗表示，傳統市場除夕當天都會循例提早營業，並延長營業時間到下午甚至傍晚，初二起市場攤商就會陸續開市，完全配合民俗採買需要。而且攤商與顧客多是熟識的街坊鄰居，比較不會有欺瞞顧客的情形，採買更令人安心。經濟部中部辦公室強力推薦全國民眾多多利用傳統市場採買在地、新鮮的年貨。

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  • 台南虎尾寮市場玉井跑山雞（中辦提供）

    台南虎尾寮市場玉井跑山雞（中辦提供）

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