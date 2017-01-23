辜成允驟逝 台泥新董座張安平呼聲高

台泥下午開董事選新董事長，董事張安平呼聲高（資料照，記者楊雅民攝）

2017-01-23 11:22

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥董事長辜成允驟逝，台泥、中橡、信昌化3家公司下午將召開臨時董事會推選新任董事長，預料由妹婿張安平接任的呼聲最高。

張安平為為嘉泥創辦人張敏鈺之子，是前台泥董事長辜振甫的女婿，12年前辜振甫過世後，他曾協助辜成允調整台泥體質。

2011年11月，張安平的哥哥張永平爆發內線交易案，他也臨危授命接下嘉泥董事長一職，扛過過度期，才把棒子交給張永平兒子張剛綸接下嘉泥董事長一職。

如今，辜成允驟逝，外界預料由張安平接任董事長的呼聲最高；張安平現為雲朗觀光執行長，也是台泥董事。

台泥今早股價雖開低，但目前盤中股價上漲1.29%，來到35.4元；嘉泥則逆勢大漲7%，目前股價為9.63%。