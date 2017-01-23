中低階手機面板價格鬆動 華映、彩晶獲利恐遭壓縮

2017-01-23 10:54

〔記者陳梅英／台北報導〕中低階手機面板去年大漲，WitsView資深研究經理范博毓表示，1月份中低階手機面板價格開始鬆動，特別是open cell面板半成品的價格反應季節性淡季效應開始走跌，預期農曆年後跌價壓力會更重，華映（2475）、彩晶（6116）獲利恐遭壓縮。

中小尺寸面板廠華映、彩晶去年第三季受惠於中低階手機面板調漲，華映當季毛利率提升至12.54％，彩晶更高達40.67％，第四季漲幅進一步擴大，甚至單月出現4成以上的驚人漲幅，法人預期第四季華映與彩晶獲利應該會相當亮眼，其中，彩晶第四季每股稅後盈餘有機會達1~1.2元以上。

然而，去年第四季中低階手機面板幾乎是一次漲足，價格到12月已經停滯不動，范博毓指出，中小尺寸面板漲勢已經正式在去年底結束，隨之而來的淡季效應，加上AMOLED以及LTPS產能大量開出，傳統a-Si面板出貨遭到壓縮，中低階手機面板如5吋以及5.5吋手機面板報價已經開始鬆動，預期農曆年後市場開始調整庫存，跌勢將進一步擴大。