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曾答應父親要活到90歲 辜成允驟逝同業震驚

2017-01-23  10:43

〔記者楊雅民／台北報導〕12年前，台泥董事長辜成允的父親辜振甫過世，在病榻前，辜成允曾答應過父親，要努力的活到90歲，好好照顧母親及家裡每一個人，如今，辜成允因意外驟逝，友人及水泥同業皆感到震驚與萬般不捨。

現年63歲的辜成允曾形容自己內心住著一個狂人，經歷過父、兄過世、與中信集團家族分家、集團事業瓶頸等巨大挑戰，過去12年來他一肩扛起光耀「百年辜家」門楣的重責大任。

生前他每次看到牆上父親所留下的時鐘，都會堅定的告訴自己；「今天，我要生存下去；明天，我要比今天更好，我是一個生存者，一直以來都是。」，「我們就靠自己的力量站起來，別人就會看到，他不但沒有打倒我們，我們反而站得更好。」

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  • 辜成允因意外驟逝，友人及水泥同業皆感到震驚與萬般不捨。（記者楊雅民攝）

    辜成允因意外驟逝，友人及水泥同業皆感到震驚與萬般不捨。（記者楊雅民攝）

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