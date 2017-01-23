三星：Note 7爆炸確定電池是肇因 台灣回收率96％

Galaxy Note7爆炸原因證實來自電池。台灣三星電子總經理李載燁鞠躬道歉。（記者王憶紅攝）

2017-01-23 10:08

〔記者王憶紅／台北報導〕三星電子行動通訊事業部總裁高東真（DJ Koh）今日召開全球說明會，公佈Galaxy Note7事件的調查結果。根據三星及第三方專業檢測機構所完成的調查結果顯示，電池為Note7事件之肇因。

三星指出，電池是三星起初為創新的Note7訂定了電池規格，且對於未能在Note 7上市前，及早針對電池之設計和製程所引起的問題，進行最終確認與釐清，三星必須負起全權責任。

台灣三星電子總經理李載燁表示，目前，台灣三星已積極與主管機關合作，Note7產品回收率已達96%，與全球回收狀況相符。未來，三星將透過安全改善計劃，強化產品的安全性，防止發生類似事件，重新定義『安全』。更要以最嚴謹的態度，建立業界安全新標準，重建消費者信心。

此外，為了讓消費者感受台灣三星品牌的誠意與用心，自2016年12月起，即針對消費者服務與需求，啟動「全星為你」的產品健檢服務，目標三年內巡迴全台各地鄉鎮縣市。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮也承諾，未來2017年全新旗艦機推出時，三星將提供所有Note7原有用戶購機優惠方案。

三星協同三家第三方專業檢測機構，分別為UL、Exponent與TUV Rheinland。電池諮詢小組成員包括，劍橋大學化學系教授 Clare Grey博士，加州大學柏克萊分校 材料科學與工程系教授 Gerbrand Ceder博士，史丹佛大學 材料科學與工程系教授 Yi Cui博士，Amaz Techno-consultant 執行長 Toru Amazutsumi博士。