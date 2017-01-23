三星：Note 7爆炸確定電池是肇因 台灣回收率96％
2017-01-23 10:08
Galaxy Note7爆炸原因證實來自電池。台灣三星電子總經理李載燁鞠躬道歉。（記者王憶紅攝）
〔記者王憶紅／台北報導〕三星電子行動通訊事業部總裁高東真（DJ Koh）今日召開全球說明會，公佈Galaxy Note7事件的調查結果。根據三星及第三方專業檢測機構所完成的調查結果顯示，電池為Note7事件之肇因。
三星指出，電池是三星起初為創新的Note7訂定了電池規格，且對於未能在Note 7上市前，及早針對電池之設計和製程所引起的問題，進行最終確認與釐清，三星必須負起全權責任。
台灣三星電子總經理李載燁表示，目前，台灣三星已積極與主管機關合作，Note7產品回收率已達96%，與全球回收狀況相符。未來，三星將透過安全改善計劃，強化產品的安全性，防止發生類似事件，重新定義『安全』。更要以最嚴謹的態度，建立業界安全新標準，重建消費者信心。
此外，為了讓消費者感受台灣三星品牌的誠意與用心，自2016年12月起，即針對消費者服務與需求，啟動「全星為你」的產品健檢服務，目標三年內巡迴全台各地鄉鎮縣市。
台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮也承諾，未來2017年全新旗艦機推出時，三星將提供所有Note7原有用戶購機優惠方案。
三星協同三家第三方專業檢測機構，分別為UL、Exponent與TUV Rheinland。電池諮詢小組成員包括，劍橋大學化學系教授 Clare Grey博士，加州大學柏克萊分校 材料科學與工程系教授 Gerbrand Ceder博士，史丹佛大學 材料科學與工程系教授 Yi Cui博士，Amaz Techno-consultant 執行長 Toru Amazutsumi博士。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： Galaxy Note7 Note7 三星
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 「官版改革時程太慢」 年輕公務員︰18趴應3年內歸零
- 性愛毒品成癮的男人！喬治麥可遭爆用藥過度才致死
- 斗六燈會小而美 今明試燈
- 私訊被求捐精 周湯豪深思後這樣回...
- 別管膽固醇了！喜酒給你超大片烏魚子1人1片
- 歐極右政黨會師 喊選民覺醒
- 年金改革國是會議分組討論》基金管理 與會者主張法人化
- 《中英對照讀新聞》World’s primates facing extinction crisis, new report says 新報告說，世界靈長類動物瀕臨滅絕危機
- 老母討每月1.5萬扶養費 法官裁3子女免付
- 教師夫妻與女教師三角畸戀 LINE對話極盡噁心
- 網賣紫南宮錢母 廟方蒐證 報警抓人
- 獨家》驚心動魄！「蜘蛛人」爬6萬9千伏特高壓電塔
- 酒駕心虛？快速道翻車 駕駛爬出逃離現場
- 年金改革國是會議分組討論》退休給付爭論 出現世代差距
- 瑜伽女師踩空跌斷韌帶 名店福圓號饅頭挨告
- 斥資近億 甲安埔區14.2公里路平
- 吉祥金雞明點燈 族群圖騰上身
- 澳網》對手強發壓制 柯珀遭直落二淘汰
- 桃園》摸春牛 來明聖道院「倒吃甘蔗」
- 鼓鼓簽唱會被討債 大哥大喊醜八怪
- 苗縣肢體傷殘協會 感謝自由時報為弱勢發聲
- 英相搶頭香 27日會川普
- 王家梁仆街臉著地 還好提前這樣做
- 郭俊麟大告白 曾想過不打經典賽
- 「血噴出來才有感覺」 女狠刺男友遭判刑
- 自由談》年金不改革，大家一起死！
- 宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！
- 楊貴媚公然調戲 尬吳朋奉飆演技
- NBA》布雷德索砍40分 太陽賞暴龍三連敗
- 陳重光之女陳玉梅 乳癌病逝享年50歲
- 《中日對照讀新聞》「寒さ日本一」、データで立証 北海道陸別町 「日本第一冷」北海道陸別町以數據佐證
- 宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！
- 北北基小黃 春節加價起跑
- 年金改革法案 三月送立院
- 【食指，請暖身！】 日本排隊名店在台灣
- 柵欄柱擋路 身障車位有障礙
- 茄萣野狗群咬人 一週2起僅逮1犬
- A-Lin喜懷第二胎？尾牙宴狂閃酒有玄機
- 打破40年慣例 白宮顧問：川普不會公開報稅表
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三星：Note 7爆炸確定電池是肇因 台灣回收率96％
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分