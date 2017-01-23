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辜成允逝世後 妹婿張安平：照著他的腳步走

台泥董事長辜成允今日清晨6時20分逝世，享壽63歲，目前台泥由辜成允妹婿張安平（圖）代理董事長與總經理。（資料照，記者林正堃攝）

2017-01-23  10:14

〔即時新聞／綜合報導〕台泥董事長辜成允前晚至晶華酒店出席婚宴時，意外在樓梯摔倒頭部重撞地面，於今日清晨6時20分逝世，享壽63歲。目前台泥由辜成允妹婿張安平代理董事長與總經理，他表示，今日下午會召開董事會決定董座人選，而公司未來會照著辜成允規劃好的腳步走。

據《三立新聞》報導，張安平指出辜董事長是一步一腳印的人，目前的數據顯示公司在2017年的情況會比2016更好，請投資者放心。

張安平還說，他目前是代理董事長，今天下午會召開董事會，再決定正式董事長人選。張安平強調，未來台泥會照著辜成允定下的目標和方向，繼續往前邁進。

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