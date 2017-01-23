父親身影巨大 辜成允：「從小討厭自己姓氏」

辜成允在今天清晨6點多逝世，享壽63歲。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-23 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕台泥董事長辜成允前晚赴晶華酒店參加友人娶媳喜宴，離去時不慎在樓梯處踩空摔跌，在今天清晨6點多逝世，享壽63歲。辜成允接班13年讓台泥股價飆4倍，他曾坦言：「從小討厭自己姓氏」。

《蘋果日報》報導，辜成允與父辜振甫、兄長辜啟允相比，行事低調。辜成允曾坦言，從小非常討厭自己姓氏，因為「別人只是看到父親的影子」。在成功扛起台泥後，辜成允曾說：「40歲後，我已有自信如果今天我不姓辜，或不吃台泥這口飯，也一定可以在別的地方找到更好的工作。」

本報報導，辜成允曾說，自己是個狂人，他於2003年啟動台泥集團「鷹式改革」，砸265億元佈局中國水泥市場，如今已追上亞泥，成為台灣第一大，中國第六大的水泥集團。