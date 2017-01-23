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辜成允平易近人 出差坐經濟艙、喜愛吃路邊攤

2017-01-23  09:05

〔即時新聞／綜合報導〕台泥董事長辜成允前晚至晶華酒店出席友人娶媳婚宴，不甚在樓梯摔倒重撞頭部，於今日清晨6時20分許過世，享壽63歲。而辜成允掌管台泥時治軍嚴厲，但私底下的他其實沒有架子，不僅出差時搭乘經濟艙，也相當愛吃路邊攤。

據《中國時報》報導，辜成允以鷹式管理帶領台泥集團擴展版圖，看似相當嚴格，但從基層一路爬上來的辜成允，很容易與員工打成一片。例如在公司類培訓人才的「MA計畫」，結訓時他都會和學員們一起唱歌或表演。

辜成允過去出差時，不太喜歡帶著隨扈，經常獨自一人坐經濟艙。辜成允在國內時會到海產店或小吃攤和朋友聚會，到中國處理商務時，還會帶著太太逛街，吃起當地美食，沒有傳統印象中老闆高高在上的態度或形象。

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  • 台泥董事長辜成允今日清晨6時許過世，享壽63歲。（資料照，記者楊雅民攝）

    台泥董事長辜成允今日清晨6時許過世，享壽63歲。（資料照，記者楊雅民攝）

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