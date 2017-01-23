2016年失業率3.92％ 連3年低於4％
2017-01-23 08:54
〔記者盧冠誠／台北報導〕行政院主計總處今天公布去年12月失業率為3.79％，月減0.08個百分點；2016年失業率平均為3.92％，為連續第三年低於4％。
近10年台灣失業率以2009年全球金融海嘯期間的5.85％最高，最低則是2015年的3.78％。
主計總處表示，2016年失業率平均為3.92％，較2015年上升0.14個百分點，主因去年下半年起勞動市場受景氣低緩影響所致；但去年5月以來，失業率的升幅逐月縮小，去年11月轉為下降，去年12月續降0.08個百分點，失業情勢漸趨穩定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 台泥董事長辜成允今晨逝世 享壽63歲
- 川普力推美國製造 台灣這行業可能受惠…
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 籲請NCC停審 東森國際：台數科不適格買東森電視台
- 辜成允平易近人 出差坐經濟艙、喜愛吃路邊攤
網友回應
熱門新聞
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 「官版改革時程太慢」 年輕公務員︰18趴應3年內歸零
- 還好有檢查車底 司機撿到「外星人模樣」小動物
- 為BOXING站台 葛仲珊雞同鴨講
- 自由廣場》談詹啟賢
- 性愛毒品成癮的男人！喬治麥可遭爆用藥過度才致死
- 寒士吃飽卅尾牙 高雄席開230桌
- 雞年到 竹南龍鳳宮打造金雞母
- 桃市》黑煙又來襲 煉油廠重啟鍋爐虛驚
- 老母討每月1.5萬扶養費 法官裁3子女免付
- 建仔前隊友「火球男」范屈拉 驚傳車禍過世
- 小英讚大仁 歷史會記得他畫的那幾張圖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Judges, diplomats to gather for human rights conferences
- 經典賽28人名單今出爐 還在等「岱桑」點頭
- 吳克群斷開何超蓮 繞著寂寞打轉
- MLB》范屈拉、馬提車禍身亡 眾球星推特哀悼
- 「你下來我送紅包」暖警塞千元 讓他好過年
- 【愛讀書】 《綠島》
- 應邀揮毫壁寫千餘字「出師表」 盼喚眷戶忠義
- 三星Note 7爆炸調查今早出爐 全球等著看
- 張菲等待復出 自誇很好用
- 《中日對照讀新聞》「寒さ日本一」、データで立証 北海道陸別町 「日本第一冷」北海道陸別町以數據佐證
- 學運被抬離「暴民」 出書畫警察辛酸
- 甘比亞強人賈梅落跑 運走3.6億「掏空國庫」
- 16工程師下偏鄉 教童程式設計
- 〈上班族夜未眠〉三十萬元的職場教訓
- 大學性別友善廁所 多半做表面
- 澳網》「夜市小球王」曾俊欣 大滿貫開胡
- 自由共和國》2016年回顧／中研院的結構問題
- 《謠言終結站》安眠藥配酒 小心一睡不起
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Taiwan-US ties to advance under Trump’
- 黃明志美人罪壓箱3年 魔琴少女現身了
- 澳網》遭上網狙擊 穆雷慘敗德國黑馬
- 白宮：美駐以使館遷耶城 才剛開始商討
- 維納斯的呢喃（1／23～1／29）
- 澳網納達爾、小威搶前8強 今日賽事轉播與預告
- 桃市》「自動移樹機」太貴 擬用山貓改造
- 〈旅遊的滋味〉卡夫卡之眼
- 自由共和國》2016年回顧／當統戰遇到民主
- 自撞來不及逃 火燒車駕駛慘死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2016年失業率3.92％ 連3年低於4％
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分