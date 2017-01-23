2016年失業率3.92％ 連3年低於4％

2017-01-23 08:54

〔記者盧冠誠／台北報導〕行政院主計總處今天公布去年12月失業率為3.79％，月減0.08個百分點；2016年失業率平均為3.92％，為連續第三年低於4％。

近10年台灣失業率以2009年全球金融海嘯期間的5.85％最高，最低則是2015年的3.78％。

主計總處表示，2016年失業率平均為3.92％，較2015年上升0.14個百分點，主因去年下半年起勞動市場受景氣低緩影響所致；但去年5月以來，失業率的升幅逐月縮小，去年11月轉為下降，去年12月續降0.08個百分點，失業情勢漸趨穩定。