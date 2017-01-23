台泥董事長辜成允今晨逝世 享壽63歲

有媒體報導指出，台泥今天早上證實，台泥董事長辜成允已在今天清晨6點多逝世。（資料照）

2017-01-23 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕台泥董事長辜成允前晚赴晶華酒店參加友人娶媳喜宴，離去時不慎在樓梯處踩空摔跌，頭部撞地重傷陷入昏迷。有媒體報導指出，台泥今天早上證實，辜成允已在今天清晨6點多逝世。

辜成允於今天清晨6點20分逝世，享壽63歲。台泥方面則表示除震驚與不捨外，將儘速組成治喪委員會，公司治理方面將遵循公司法代理人制度，一切由專業經理人負責經營，由張安平代理董事長和總經理，公司短期內不會再召開董事會，待治喪事宜辦理完畢後再進一步處理。

辜成允在摔傷當下就被送往馬偕醫院救治。據該院不願具名醫師指出，辜到院時已無呼吸心跳、且當時瞳孔放大，腦部嚴重出血與水腫，該院持續努力搶救，直到狀況評估後才轉院到台北振興醫院神經外科醫治。振興醫院說明，辜昨天下午3點左右轉進該院。

辜成允是已故海基會董事長、前台泥集團董事長辜振甫的次子，歷經父兄過世、與中信集團分家、集團事業瓶頸等挑戰，一肩扛起光耀「百年辜家」門楣的重任。