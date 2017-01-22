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郭董響應美國製造 考慮斥70億美元蓋夏普面板廠

2017-01-22  19:17

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普上台，鴻海董事長郭台銘證實正積極評估美國製造，郭台銘表示，美國竟然沒有面板工業，他考慮前進美國設立夏普面板十代廠，投資金額會超過70億美元，可創造3-5萬人工作機會，希望美國政府可提供一塊錢的土地以及稅制等優惠，目前賓州政府很積極和他接洽，若有其他地方政府有其他優惠，他也會考慮。

去年12月日本軟銀總裁孫正義到美國見了川普，意外把富士康投資美國一事曝光，郭台銘說，孫正義在見川普前幾十分鐘有打電話給他，問他對於川普美國投資去不去，他回答孫正義一直考慮要去美國投資，他想在美國投資面板，預計可提供3-5萬個工作機會，沒想到，一睡醒，發現消息曝光。

郭台銘強調，有意投資美國是事實，但不是「承諾」，是「意願」，本來向孫正義抱怨曝光的事情，但想一想夏普面板的確非常適合去美國蓋廠，是個good idea，未來就等待美國政府的政策、稅的政策，川普應該喜歡的是產業垂直整合，到美國蓋面板廠將是多贏的策略。

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  • 鴻海董事長郭台銘有意前往美國蓋夏普面板廠。（記者卓怡君攝）

    鴻海董事長郭台銘有意前往美國蓋夏普面板廠。（記者卓怡君攝）

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