辜成允搞APP 讓賣水泥跟賣菜一樣簡單
2017-01-22 19:07
〔記者楊雅民／台北報導〕63歲的台泥董事長辜成允大膽玩創新，去年從頭到尾親自參與開發手機APP「台泥行動商城」，要讓70歲的老台泥，賣水泥能和賣菜一樣簡單。
客戶透過「台泥行動商城」APP，只要點選數量與送貨地點和時間，台泥就會幫客戶送水泥，軟體還會自動連接客戶的銀行帳號自動扣款，至今，台泥有三分之一以上的水泥是透過該APP軟體交易。
辜成允會熱中開發該APP，主要是他發現社群APP微信在中國竟然擁有五億七千萬個活躍用戶，於是親自督軍成立了專案小組進行開發。
他甚至在台泥大樓13樓總管理處安裝一面「戰情牆」，由8面55吋液晶面板集結成的「戰情看板」，分為工務和業務，即時察看兩岸工廠，員工有沒有摸魚？甚至是貨船在港口卸貨的進度，並以紅、綠、黃燈號顯示危急高低程度。
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