狂人辜成允接班13年 台泥股價飆4倍

2017-01-22 18:52

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥董事長辜成允接班13年來，台泥市值從不到600億元飆增至最高1968億元，大增逾2倍；台泥股價也由接班時約11元，飆漲至最高49.8元。

現年63歲的辜成允，是已故海基會董事長、前台泥集團董事長辜振甫的次子，歷經過父兄過世、與中信集團家族分家、集團事業瓶頸等巨大挑戰，一肩扛起光耀「百年辜家」門楣的重責大任。

接任台泥董事長後，他曾說，自己是個狂人，「沒在怕的」，2003年啟動台泥集團「鷹式改革」，獨排眾議，一口氣砸下達265億元佈局中國水泥市場，「比亞泥足足晚了10年。」

至今，台泥已追上亞泥，去年兩岸水泥產能達近7000萬噸，是台灣第一大，中國第六大的水泥集團。

辜成允接班時，台泥合併營收僅475億元，2012年合併營收已逾1000億元規模，並連續3年寫下千億元營收規模紀錄，去年受到中國水泥業不景氣影響，縮水為895.72億元。