鴻海「錢媽媽」難得上台 送上金元寶

2017-01-22 16:27

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海集團今日尾牙，旗下各個次集團上台表演節目，鴻海員工暱稱錢媽媽的總財務長黃秋蓮（中）難得上台，扮演啦啦隊長，送上財源滾滾的金元寶。

黃秋蓮是鴻海大掌櫃，是郭台銘最倚重的大臣，在鴻海地位相當崇高。