辜成允昏迷 妹婿張安平暫代台泥董事長

2017-01-22 16:13

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥董事長辜成允昨晚參加喜宴不慎失足跌落送醫，台泥緊急召開董事會，公告因董事長住院不能行使職權，由辜成允妹婿張安平暫代董事長和總經理職務，以確保公司正常運作。