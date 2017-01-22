鴻海尾牙 夏普創辦人孫子與曾孫出席

2017-01-22 16:09

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海集團今日舉辦尾牙，去年鴻海正式入主夏普，今日尾牙特闢夏普博物館，夏普創辦人早川德次的孫子與曾孫特別出席，郭台銘與夏普社長戴正吳特別向媒體一一介紹夏普最新的8K電視，以及過去重要的發明，展現鴻海對夏普的高度重視。

郭台銘稱讚，夏普創辦人家族不耍特權，他在投資夏普之前並不知道家族成員在夏普內部工作，郭台銘表示，早川德次創辦夏普，而他的兩位孫子也在夏普工作，擔任中階主管，創辦人家族成員在夏普都是按部就班爬上去，沒有利用任何特權，值得學習。

郭台銘說，他曾和早川德次女兒見過面，早川德次女兒期盼鴻海幫助夏普維持父親創業時期的文化精神，讓百年夏普朝向200年的營運目標邁進。