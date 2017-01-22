張菲買鴻海股票套牢 郭董建議抱到2317年
2017-01-22 15:44
〔記者卓怡君／台北報導〕綜藝大哥張菲投資鴻海股票多年，張菲今日主持鴻海尾牙，張菲強調自己是鴻海董事長郭台銘無怨無悔的追隨者，郭台銘建議張菲，鴻海股票可續抱到2317年（鴻海股票代碼為2317），到時候鴻海醫療團隊一定會好好照顧張菲。
郭台銘強調，鴻海今年會交出不錯成績單，建議張菲要繼續抱著股票，一定會回本。
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