台泥董事長辜成允失足摔傷住院 員工錯愕

2017-01-22 15:22

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣水泥董事長辜成允昨晚參加友人娶媳喜宴，不慎從晶華酒店3樓樓梯失足滾落，送加護病房急救，台泥員工聽到此消息也十分錯愕，強調仍在瞭解情況中。

台泥資深員工表示，這兩天是休假日，也是今天看到媒體報導才知到此消息，重要幹部已趕回公司瞭解情況，才會決定是否對外說明。

辜成允2003年接任台泥董事長以來，即積極帶領台泥進行創新與變革，台泥去年合併營收達895.71億元。

辜成充上週四剛剛接受工研院邀請，出席「為什麼非要創新不可」新書發表會，分享創新心得。

他認為創新是一種態度與信仰、一種行動，更是一種主義，企業在發展過程中，一定會遇到瓶頸，此時才要變已經來不及了。

強調經營企業找到盟友很重要，而且要預先做好準備，並懂得窮則變、變則通，只有不斷貫徹創新的思維，企業才會永續。