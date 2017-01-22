展望金雞年 郭台銘：撲朔迷離
2017-01-22 11:11
鴻海尾牙今日上午9點登場，約有3萬人參加。（記者卓怡君攝）
〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海集團今日舉辦尾牙與愛心嘉年華會，鴻海集團董事長郭台銘一早就到場，展望今年金雞年，郭台銘認為，經濟展望撲朔迷離，看得到蛛絲但看不到馬跡，整體來說，有三大關鍵因素，第一就是保護主義的興起將無法避免，第二則是政治為經濟服務的趨勢確定又明顯，第三就是實體經濟的比重將會越來越大，製造業將會重新佔據整體經濟成長的關鍵因素。
郭台銘向員工喊話，一起團結努力，明年此時一定可交出更漂亮的成績單，郭台銘期許員工以行動拚經濟，並且堅定信心，郭台銘說，目前只是過渡期，是轉型，也是調整，更需要做得更紮實，入主夏普後，學到工匠精神，學習到執行力，以及對美好的堅持，夏普是鴻海學習的榜樣，這也是投資夏普最寶貴的經驗，投資夏普是重要且正確的決定，只要團結努力。
郭台銘指出，現在雖處於撲朔迷離的環境中，2017年將繳出更好成績單，為股東、員工負責，去年一共有366天，他個人留在台灣時間111天左右，跑了很多國家，他認為，企業興衰有其不變道理，就是不夠努力、不夠團結、不夠創新，他對今年充滿信心，明年此時可以交出更漂亮成績單。
鴻海今年嘉年華以「金雞鳴曉，創富開新」為主題，主舞台兩旁掛出對聯，橫批「金雞一鳴天下平」，上聯「多一分努力，多一分收穫，多一分團結，多一分競爭」，下聯「少一點自我，少一點衝突，少一點批評，少一點紛諍」，預計員工與眷屬約有3萬人參加。
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