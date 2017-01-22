鴻海去年業績首度衰退 郭董鞠躬道歉
2017-01-22 10:54
〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海尾牙及嘉年華今日上午登場，鴻海去年出現20多年以來首次業績衰退，鴻海集團總裁郭台銘特別向員工及眷屬鞠躬道歉，郭台銘表示，鴻海去年交出一個應該檢討的成績單，20多年來首次衰退，他向員工及眷屬鞠躬致歉，他去年領導無方，對不起員工、眷屬與股東們，他會負起全責。
郭台銘說，昨天在中國深圳舉辦3天檢討大會，知道問題、了解原因、摸清方向，郭台銘承認去年成績不是很理想，他身為在世界經濟舞台上奮戰的主帥，帶領大家在全球經濟舞台拚搏，對於任何失敗不必找藉口，他會負起全部責任。
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