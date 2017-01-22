霸氣王瑞瑜1小時敬酒千人 喝下4瓶紅酒

台塑總管理處總經理王瑞瑜。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-01-22 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕台塑集團尾牙19日晚上在小巨蛋舉行，新接任台塑總管理處總經理的台塑創辦人王永慶女兒王瑞瑜，在1小時內敬了107桌、約1200名員工，喝掉4瓶以上的紅酒，酒量令人佩服。

根據《聯合報》報導，王瑞瑜在19日的台塑暮年會上，穿著一身休閒風的黑白連身裙，穿梭場內107桌，與多達約1200名的員工敬酒，雖然每桌員工部門不同，她仍主動找話聊，親切的肯定、讚美員工，而非只說「辛苦了」、「新年快樂」等制式用語。

王瑞瑜酒量驚人，每次敬酒約喝下30毫升紅酒，敬完100桌等於喝下了大約3000毫升，也就是4瓶紅酒，甚至連幕僚偷偷遞上葡萄汁，她都揮手拒絕，堅持紅酒上陣。