1/22重要財經新聞一覽
2017-01-22 09:32
自由時報財經︰川普3大風險 政府3套劇本因應
美國新任總統川普正式就職，國發會歸納川普政策的三大風險，包括「美國暫時不推ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）」、「製造業回美國生產」及「貿易保護主義興起、恐引發中美貿易戰」等，將以爭取雙邊ＦＴＡ（自由貿易協定）、生產鏈「脫中國思考」、吸引台商回流等策略因應。
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蘋果日報財經︰總統就職後1年 美股漲率8成
川普在台灣時間昨（21）日凌晨發表就職演說，專家指出川普演說內容與先前的主張相似，市場反應相對平靜，不過預估2017年投資市場波動高，因此建議投資人股、債應五五配置，其中最看好美國內需與中小型股、印度股市、日股、歐股、高收益債及亞債等商品。
工商時報財經︰15檔法人加碼 發紅包
距離猴年封關僅剩兩個交易日，台股專家看好iPhone8、物聯網、PCB、汽車電子、手機新應用等五大電子族群，今年第一季具利多題材，包括緯創、晶焱、啟碁、正文與聯茂等15檔更備受法人青睞，有機會給投資人送來新春好禮。
中國時報財經︰轉眼周年 受災戶：只盼有家可歸
去年小年夜的一場地震，台南市災情慘重，尤其永康區維冠金龍大樓倒塌，115人罹難，受災戶的人生從此被震碎。0206地震將屆滿周年，重建工作千頭萬緒，受災戶努力想擺脫「震」災陰霾，迎向新的生活。本報今起推出上、下兩篇0206台南強震回顧與展望專題，直擊重建進度，與受災戶面對新生活的挑戰。
星島日報財經︰賀特朗普上任 美股扭轉跌勢
美國股市上周五高收「慶賀」特朗普就任美國總統，杜指錄得五連跌後，在消費必需品股類帶動下，反彈近百點。杜瓊斯指數上周五最多曾升111點，收市升94點，報19827點，扭轉此前連續5個交易日的跌勢。
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