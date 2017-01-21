| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

呼應FTC 蘋果控高通收取不合理晶片費用

蘋果公司週五向美國法院提告，指控高通收取過高的晶片費用，並拒絕支付先前承諾要退款的10億多美元。（路透檔案照）

2017-01-21  18:03

〔編譯王惠慧／綜合報導〕行動晶片大廠高通（Qualcomm）衰事不斷，蘋果公司週五向美國法院提告，指控高通收取過高的晶片費用，並拒絕支付先前承諾要退款的10億多美元；美國政府近日才起訴高通以反競爭手段維持壟斷地位。

蘋果向美國加州南部聯邦地方法院提告，指控高通收取過高的晶片費用，拒絕支付10億多美元的退款，呼應美國政府上週對高通的指控；蘋果指出，高通拒付的原因，是因為蘋果與南韓公平交易委員會（KFTC）進行合作。

蘋果在聲明中指出，蘋果公司拒絕以向南韓KFTC提供假訊息，來換取高通10億美元的退款。高通法務長羅森伯格（Don Rosenberg）則發聲明，強調蘋果的指控「毫無根據」。

蘋果和高通雙方火藥味濃厚，羅森伯格在聲明中指出，「蘋果一直透過扭曲事實、隱瞞部分事實的方式，積極在全球各地煽動對高通業務的監管攻擊，包括南韓KFTC的決定和美國聯邦貿易委員會（FTC）的提告」。

上週二，美國FTC才向加州法院提告，指控高通利用該公司在手機晶片市場的優勢地位，對手機製造商施予「有償」的供應和授權條款；高通則發出聲明反擊，否認FTC指控，表示將對訴訟提出異議。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蘋果 高通
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
過年料理✤炸菜丸
總舖師✧圍爐好菜
臘肉其實有派系？
年前打掃✧廚房油污
轉寄

標題：呼應FTC 蘋果控高通收取不合理晶片費用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.