1/21重要財經新聞一覽

2017-01-21 09:23

自由時報財經︰財部、公股銀唱雙簧 委託書再戰台新金

距離彰化銀行下屆董事改選不到半年，儘管行政院長林全強調，政府會秉持行政中立原則，但以財政部為主公股陣營卻仍動作頻頻，最新一步棋，就是下週一將同意元大證券請辭彰銀的股務代理，元大證券可望再披戰袍，為五家公股銀行出馬，共組委託書「聯合徵求人團」，強悍鞏固彰銀經營權。

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蘋果日報財經︰年關資金緊 中國急降準4碼

中國人民銀行（人行）既想防堵資本外流，又想控制人民幣貶勢，面對農曆春節前資金緊張，連奉送大紅包都只敢偷偷來！人行昨盤後公告將實施為期28天的「臨時流動性便利」操作，提供多家大銀行流動性支持；但市場稍早就傳出人行已針對5大商銀緊急降準4碼（1個百分點），期限同為28天，是史上首次定時定向降準，估可釋放2.9兆元資金。

工商時報財經︰13檔外資撐腰 無懼川普

美國總統川普就職全球股市繃緊神經，加上台股封關倒數，法人建議下周留意籌碼面偏多標的，包含中石化、和大、台光電、新日光、瑞昱等13檔個股，外資不僅連3買且昨（20）日加強買超力度，顯示上述個股具備堅實基本面足以抵擋外在環境變數，讓外資持續吸納籌碼。

中國時報財經︰花蓮線不斷航 立榮加入營運

復興航空去年11月底無預警停航，政府指派華航集團接手興航國內航線至2月15日，交通部長賀陳旦表示，航權分配已告一段落，國內線不至於開天窗。據了解，花蓮線將有立榮航空加入營運。

星島日報財經︰人行變相「降準」 臨時泵水7000億

人行以短暫方式加碼放水！針對農曆新年前後流動性異常波動局面，人行祭出新工具「臨時流動性便利」，向現金投放較多的幾家大型商業銀行泵水，為期28天。業內估計，在新安排下，大型銀行所獲資金須支付的利息不逾2.55%，預期可釋放短期流動性6000億至7000億元（人民幣，下同）。