iPhone美國製造可能成真？ 最快2018年返美

若iPhone回到美國生產，最快也要到2018年時才有機會。（路透資料照）

2017-01-21 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕川普在美東時間20日，正式就任美國第45任總統，「美國製造」被他視為是重要的政策。蘋果供應鏈廠商就推估，若iPhone回到美國生產，最快也要到2018年時才有機會。

根據《蘋果日報》報導，先前鴻海董事長郭台銘表示，選舉口號和實際執行應該會有差距，現在讓時間來證明。郭台銘分析，美國中西部傳統行業的就業機會早就消失，美國的工人素質必須投入經費和訓練調整，不然什麼工作也都搬不回去。

仁寶總經理陳瑞聰表示，蘋果在美國沒有供應鏈，必須要花3到5年建立，但有很多零件根本無法建立，因為成本不符。

《蘋果日報》報導，研究顯示，蘋果若回美國生產，iPhone恐將因為成本升高而漲價14％，例如32GB版的i7可能會從新台幣2萬4500元漲至2萬8000元。