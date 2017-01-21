iPhone美國製造可能成真？ 最快2018年返美
2017-01-21 08:15
若iPhone回到美國生產，最快也要到2018年時才有機會。（路透資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕川普在美東時間20日，正式就任美國第45任總統，「美國製造」被他視為是重要的政策。蘋果供應鏈廠商就推估，若iPhone回到美國生產，最快也要到2018年時才有機會。
根據《蘋果日報》報導，先前鴻海董事長郭台銘表示，選舉口號和實際執行應該會有差距，現在讓時間來證明。郭台銘分析，美國中西部傳統行業的就業機會早就消失，美國的工人素質必須投入經費和訓練調整，不然什麼工作也都搬不回去。
仁寶總經理陳瑞聰表示，蘋果在美國沒有供應鏈，必須要花3到5年建立，但有很多零件根本無法建立，因為成本不符。
《蘋果日報》報導，研究顯示，蘋果若回美國生產，iPhone恐將因為成本升高而漲價14％，例如32GB版的i7可能會從新台幣2萬4500元漲至2萬8000元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 陳建仁手繪年改圖被讚爆 幕後推手是「她」
- 游錫堃當面問「川普會不會賣台」 佛訥給答案...
- 小謬思 藍與白
- 鍾肇政93歲生日 總統卡片祝賀
- 浮世男女 十二月的煙火
- 豐富新站停車場 價格印錯挨批
- 微小說 流
- 難纏的乾眼症 針灸和中藥也可治
- 就職典禮 第一夫人穿出極簡風 有賈姬影子
- 川普就任美國總統 宣示「美國優先」
- 一握泯恩仇？川普跟希拉蕊握手還說...
- 〈上班族停看聽〉職涯，其實就是投資自己
- 阿沁跨國獵星計畫 準備培養李孝利師妹
- 上班一族1月徵文─百工心願
- 4基金會若認定是國民黨附隨組織》黨產會：欣裕台捐助1.8億 將認定不當黨產
- （影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心
- 中職》彭政閔傳奇黃衫生涯 這項紀錄史上最難破
- Ｗ飯店命案／土豪哥驗出毒品反應 變嫌犯
- 01/21 各報重點新聞一覽
- 巨人春訓 陽岱鋼一軍出發
- （影音）PK潘瑋柏慘遭暗算 李毓芬崩潰尖叫
- 勞資團體見英仁 表態挺年金改革
- 每日一讚／連1617天表揚學生 校長退休「話」終回
- 國民黨魁激戰》國民黨 3天湧5402人申請入黨
- 水氣減少 台南以北 今仍僅10度
- 杜拜皇室贊助超過70輛超跑 成龍已做好「撞爛」準備
- 伊凡卡：給我父親一個機會
- 學測首日／站起又坐下、答案卡簽名 算違規扣分
- 《自由廣場》問題在投資不在消費
- 大有國中推廣閱讀 午餐時間直播
- 退休後做何事？ 歐巴馬籲民眾獻策
- 「雲街」大爆發 鄭明典：全台降溫很快的原因
- 《企業、社團歲末送暖》千桶瓦斯贈貧戶 60桌請弱勢圍爐
- 抗議川普就職與警發生衝突 90多人遭逮
- 大樂透頭獎摃龜
- 加拿大總理恭賀川普就職 強調美加關係
- 按時用藥+飲食調整 「糖媽媽」不怕併發症
- 川普演說：幫助受困的中產階級家庭
- 34歲淫星嘿咻17歲少女 狩野英孝恐斷星路
- 廢清法修正 環團促強化底渣再利用
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：iPhone美國製造可能成真？ 最快2018年返美
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分