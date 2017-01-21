川普就職強調「讓美國再次偉大」 美股慶祝收紅

川普就職演說時美股持續走高，終場收紅，而道瓊工業指數也結束了連續5天的跌勢。（彭博）

2017-01-21 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕川普在當地時間20日宣誓就職美國第45任總統，他發表就職演說強調，「重建我們的國家、恢復對人民的承諾」，讓美國再次偉大。演說時美股持續走高，終場收紅，而道瓊工業指數也結束了連續5天的跌勢。

綜合外媒報導，自川普勝選後，美國股市大幅上漲，不過在過去一個月，股市在區間狹幅整理，投資人等待川普政策的細節。今天川普演說重申「美國優先」，買美國貨、用美國人，將促使企業把工作帶回美國，將重建美國道路、橋樑、機場等基礎建設。分析師說，川普政府必須開始回應這些期待，投資人可能將不再在意其談話，而是實際作為。

道瓊工業指數上漲94.85點，來到19827.25點，漲幅0.48％。

那斯達克指數上漲15.25點，來到5555.332點，漲幅0.28％。

標準普爾500指數上漲7.62點，來到2271.31點，漲幅0.34％。

費城半導體指數上漲11.98點，來到930.01點，漲幅1.30％。