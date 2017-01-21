| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美國總統就職 蔡英文推特發文：恭喜川普 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 財經

川普就職演說後...美股持續走高、美債下跌

川普發表就職演說時，美股維持走高態勢。（彭博）

2017-01-21  01:53

〔記者楊芙宜／台北報導〕川普宣誓就職美國第45任總統，他發表就職演說時，美股持續走高，美債下挫，美元匯價變動不大。

彭博新聞報導，美股在川普演說時，道瓊和史坦普500指數漲幅約0.4％，道瓊指數遊走在1萬9800點附近，從週四跌挫中反彈。

川普演說重申「美國優先」的信念，以及再次提及先前競選承諾：將促使企業把工作帶回美國，將重建美國道路、橋樑、機場等基礎建設。

美國10年期公債殖利率攀升，短暫觸及2.5%。債券殖利率和價格變動方向相反，殖利率升高意味價格下跌。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 美債 美國總統 美股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：川普就職演說後...美股持續走高、美債下跌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.