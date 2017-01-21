川普就職演說後...美股持續走高、美債下跌

川普發表就職演說時，美股維持走高態勢。（彭博）

2017-01-21 01:53

〔記者楊芙宜／台北報導〕川普宣誓就職美國第45任總統，他發表就職演說時，美股持續走高，美債下挫，美元匯價變動不大。

彭博新聞報導，美股在川普演說時，道瓊和史坦普500指數漲幅約0.4％，道瓊指數遊走在1萬9800點附近，從週四跌挫中反彈。

川普演說重申「美國優先」的信念，以及再次提及先前競選承諾：將促使企業把工作帶回美國，將重建美國道路、橋樑、機場等基礎建設。

美國10年期公債殖利率攀升，短暫觸及2.5%。債券殖利率和價格變動方向相反，殖利率升高意味價格下跌。