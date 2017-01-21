索羅斯：川普上台，美中勢必引爆貿易戰

2017-01-21 00:31

〔記者楊芙宜／台北報導〕川普宣誓就職前夕，金融巨鱷索羅斯（George Soros）在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間受訪指出，川普已準備和中國展開貿易戰，結果將會迫使歐洲和亞洲關係更緊密。

索羅斯指川普「準備好掀起貿易戰」。他接受英國《金融時報》訪問時指出，川普準備和中國打貿易戰，但美國不可能一邊打貿易戰，一邊還維持國際體系良好運作，恐迫使歐洲和亞洲結成更緊密關係。

4大預測：川普獨裁、歐洲分崩、英相下台、中國專制

索羅斯稍早接受彭博電視訪問時提出4大預測：美國人選出了「恐成獨裁者」（would-be dictator）的總統；歐盟正瀕臨分崩離析；英國脫歐之際，首相梅伊將無法做太久；中國朝向更專制社會。

川普於台灣時間今子夜將宣誓就任美國總統，不過，索羅斯卻不看好他的執政。

索羅斯疾言厲色指出，億萬富豪川普是「騙子」，他的想法自相矛盾，白宮顧問群和他的內閣成員觀點也彼此衝突、將發生內鬥，因此他預言川普執政將會失敗。

川普上台 市場不確定性急升

索羅斯說，市場「不確定性達到高峰，而不確定性向來是長期投資的敵人」；他悲觀認為股市將來可能重挫，「現在他們還在慶祝，但現實到來時，就會壓倒一切。」

從去年 11 月川普當選總統以來，受到川普矢言擴大基礎建設、金融業監管鬆綁的激勵，美股大幅上漲，索羅斯認為，川普行情盛況不太可能持久，隨著這位不按理出牌的總統上台，不確定性將急升。

索羅斯也為上述悲觀看法付出代價。《華爾街日報》本月稍早報導，川普意外勝選，讓索羅斯損失近10億美元。