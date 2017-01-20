| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 財經

康那香實施庫藏股買回5000張 將轉讓給員工

2017-01-20  23:13

〔記者陳柔蓁／台北報導〕不織布大廠康那香（9919）董事會決議實施庫藏股，於公開集中交易市場買回5000張普通股，預估每股價格區間新台幣16.4元至7.7元間，買回股份總金額上限8.31億元，占該公司發行股份之2.5%。

預定買回期間為1月23日至3月22日。康那香實施庫藏股的目的為轉讓股份予員工。

廣告
  • 康那香決實施庫藏股，預計買回5000張轉讓股份給員工。（圖擷自官網）

    康那香決實施庫藏股，預計買回5000張轉讓股份給員工。（圖擷自官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 庫藏股 康那香
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：康那香實施庫藏股買回5000張 將轉讓給員工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.