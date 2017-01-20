康那香實施庫藏股買回5000張 將轉讓給員工
2017-01-20 23:13
〔記者陳柔蓁／台北報導〕不織布大廠康那香（9919）董事會決議實施庫藏股，於公開集中交易市場買回5000張普通股，預估每股價格區間新台幣16.4元至7.7元間，買回股份總金額上限8.31億元，占該公司發行股份之2.5%。
預定買回期間為1月23日至3月22日。康那香實施庫藏股的目的為轉讓股份予員工。
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