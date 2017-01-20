停供面板 三星求償夏普等3公司逾137億

外電報導，三星電子向紐約國際商會提出仲裁，向停止供應電視面板的3公司求償4.29億美元，求償對象包括夏普在內。（路透）

2017-01-20 21:44

〔記者楊芙宜／台北報導〕路透、韓聯社報導，鴻海集團聯合旗下夏普公司（Sharp）上月決定停止供應三星電子液晶顯示器（LCD）電視面板後，三星已狀告紐約國際商會（ICC），申請該會仲裁，且向日本電子零件貿易商黑田電氣（Kuroda Electric）等3家供應商求償4.29億美元（逾137億台幣），求償對象據信包括夏普在內。

黑田電氣聲明指出，該公司原先供應LCD面板廠製造的電視螢幕給三星，不料該面板廠突然停止供應面板給三星，三星因此尋求仲裁，並向黑田及另兩家公司要求損害賠償。黑田電氣不願指出另兩家公司的名稱。

不過，韓聯社引述業界消息報導，已納入鴻海麾下的夏普過去平均每年供應三星LCD面板400萬至500萬片，在夏普停止供應三星面板後，三星已向國際商會提出針對夏普做法的仲裁；三星為了減少衝擊，向樂金顯示器（LG Display）等LCD供應商協商支援。

夏普、鴻海和三星不願回應相關報導。

消息人士指出，LCD面板價格去年下半年以來飆漲，由於今年上半年需求預期較高。

南韓《朝鮮日報》先前報導，夏普今年起全面中斷向三星電子供應LCD電視面板，引發業界臆測鴻海集團董事長郭台銘擬以「鴻夏聯軍向三星在電視市場正式宣戰」。郭董過去即曾豪語表示，「和夏普聯手就能戰勝三星」。