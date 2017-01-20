歐巴馬下台前 對中國3產品課雙反稅

美中貿易戰煙硝不斷，歐巴馬政府下台前，對3項中國進口產品重課雙反稅，包括特定碳鋼和合金鋼板在內。（路透）

2017-01-20 21:19

〔記者楊芙宜／台北報導〕歐巴馬政府下台前，完成對中國進口的非晶矽織物（amorphous silica fabric）、碳鋼和合金鋼板（CTL）、硫酸銨（ammonium sulfate）等3項產品涉及傾銷和補貼調查案的終裁，重祭以最高逾2倍的反傾銷和反補貼稅（雙反稅）懲罰；中國商務部今日大表不滿，反控美方濫用貿易救濟措施。隨著川普完成總統宣誓、入主白宮，美中貿易戰砲火恐持續下去。

美國商務部本週宣布終裁，認定中國3項進口產品存在傾銷及補貼的不公平貿易措施，對該等產品重課雙反稅，包括：非晶矽織物反傾銷稅162.47%、反補貼稅48.94%至165.39%；碳鋼和合金鋼板反傾銷稅68.27%、反補貼稅251%；硫酸銨反傾銷稅493.46%、反補貼稅206.72%。

美國商務部將通知海關據以對上述中國進口產品收取保證金。非晶矽織物為耐熱紡織材料。特殊碳合金鋼板的應用範圍廣泛，如大樓、橋樑、農業、營建和採礦設備。硫酸銨主要用於肥料生產，也可用於阻燃材料等工業生產。

中國商務部貿易救濟調查局長王賀軍今日指出，中方對美國商務部上述3案課懲罰性高稅率的做法，表達強烈不滿、嚴重質疑相關裁量方法；針對美方有違世貿組織（WTO）規則、濫用貿易救濟措施，「中方將採取必要措施」，以維護企業公平權利。

中國官媒新華社報導，指川普財經團隊在外貿立場上多屬鷹派，預料將會更嚴格執行相關法規，這或將導致中美雙方貿易摩擦增加。

美國以外，中國和其他國家的貿易糾紛也在增加。據中國商務部統計，去年中國和27國有貿易糾紛，119件為針對中國的貿易救濟調查，創歷史新高，相關案件總規模達143.4億美元，年增76%。