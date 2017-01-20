大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-01-20 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月20日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：01、05、16、18、31、41，特別號：13。

49樂合彩：01、05、16、18、31、41。

今彩539：08、11、26、35、36。

39樂合彩：08、11、26、35、36。

3星彩：050。

4星彩：6880。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。