大毅宣布實施庫藏股 買回1萬張
2017-01-20 17:37
〔記者張慧雯／台北報導〕鋁質電解電容廠凱美（5317）昨（19）日宣布將用24.76元、溢價23％代價，收購電阻廠大毅（2478）45％股份，大毅股價今（20）日股價漲停板來到22.05元，而下午則宣布實施庫藏股1萬張。
大毅今日董事會宣布決議第十五次買回自家股票，買回期間為1月23日至3月22日，買回股價區間價格為15.5元至29.5元，預計買回數量為1萬張。
大毅表示，買回的庫藏股是為了激勵員工與提升員工向心力，買回股份機轉讓給員工，和收購案無關。
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