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2017台北國際電玩展 王俊博：精準行銷才能致勝

2017-01-20  17:17

〔記者張慧雯／台北報導〕「2017台北國際電玩展」今（20）日盛大開展，智冠集團於台灣館（攤位編號B1011）打造『免費MyCard互動娛樂城』全場最大紅利平台，智冠董事長王俊博更宣布引進全球最大第三方廣告追蹤服務「Kochava」，強調「精準的行銷策略才能致勝」。

台北電玩展智冠集團全力參展，旗下數位點數服務「MyCard」及電子支付「智付寶Pay2Go」於現場贈送專屬會員好禮，自製AR手遊《我的英雄夢GO》更帶來新春紅包。

而王俊博更在會場宣布與美國媒體數據追蹤專家KOCHAVA INC.合作，引進全球最大第三方廣告追蹤服務「Kochava」台灣代理權，提供全方位數位及電視廣告成效追蹤解決方案，並結合智冠集團旗下數位廣告行銷團隊，為海內外企業品牌前進全球市場提供強力支援。

王俊博表示，繼Facebook、Instagram、Google後，智冠集團再度擴大引進Kochava，致力提供更完善有效的網路媒體行銷服務，Kochava不僅可多方追蹤來自各個移動App的廣告成效，更是少數能針對現行數位與電視廣告並行時，難以估計的投放效益等深入數據分析，為合作廠商在不同市場帶來行銷致勝的商機。

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  • 智冠董事長王俊博認為，有精準的行銷策略才能掌握致勝先機。（記者張慧雯攝）

    智冠董事長王俊博認為，有精準的行銷策略才能掌握致勝先機。（記者張慧雯攝）

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