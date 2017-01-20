12月外銷訂單年增6.3％ 全年減1.6％

2017-01-20 17:20

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部今公布去年12月外銷訂單為412.4億美元，年增6.3%，但儘管第四季表現亮眼，仍難挽全年衰退，全年年減1.6%，也是史上首次連續兩年外銷訂單衰退。不過經濟部統計處長林麗貞表示，今年恢復情況預計較高，上半年廠商展望均不錯，預計若經濟因素沒有巨大變動，一月及今年全年訂單均有望正成長。

12月外銷訂單除化學品外，其他主要接單貨品均為正成長。其中資通訊產品為130億美元、年增7.2%，主因高階商用、電競筆電及穿戴裝置、伺服器需求增加所致，全年接單1355億美元也為歷年新高。電子產品為106.8億美元、年增8.1%，主因晶圓代工、封測等訂單增加。而以面板為主的精密儀器更年增達8.8%，主因去年底價量齊揚，供不應求。

而傳產表現也相當亮眼，基本金屬、塑橡膠、機械分別年增13.4%、9%及6%，主因油鋼價均上漲，加上市場需求逐漸回溫，而景氣趨好也帶動機械產品需求增加。但化學品卻意外小減0.8%，主因部分太陽能電池上游原料需求減少，抵銷部分接單。

而在接單地區方面，去年對美接單達1276億美元，為歷年新高，年增1.3%；而對中接單也已連續六個月正成長，但全年仍年減0.2%。對東協訂單為全年年增率最高地區，年增1.7%；而對日本則為衰退幅度最高，全年年減17.3%。

展望未來，林麗貞表示，一月份年增率應可正成長，訂單金額約在345到355億美元之間，年增0.9％到3.8%。她也表示，第一季及全年應皆可審慎樂觀看待，若經濟因素沒有巨大變化，正成長機率高；除去年上半年基期低因素外，不少廠商對未來預期不錯，除非油價等短期大幅下滑等因素干擾；而下半年則須視整體經濟情勢而定，此外智慧型手機新品是否具有吸引力，也是訂單表現的關鍵。