| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》彭政閔6年3600萬約定中信兄弟 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 財經

新台幣收31.533元 創近2個半月新高

2017-01-20  16:15

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現揚升格局，終場升值9分，以31.533元兌1美元作收，創近2個半月新高，台北外匯經紀公司成交量為6.98億美元。

累計本週新台幣共升值6.9分，升幅為0.22％；展望下週，外匯交易員表示，短線影響國際美元，以及新台幣等非美貨幣波動關鍵，將是美國新任總統川普即將發表的就職演說。

新台幣今以31.580元開出，最高31.490元、最低31.580元，終場收31.533元。

廣告
  • 新台幣今以31.580元開出，最高31.490元、最低31.580元，終場收31.533元。（彭博）

    新台幣今以31.580元開出，最高31.490元、最低31.580元，終場收31.533元。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新台幣
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：新台幣收31.533元 創近2個半月新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.