新台幣收31.533元 創近2個半月新高

2017-01-20 16:15

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現揚升格局，終場升值9分，以31.533元兌1美元作收，創近2個半月新高，台北外匯經紀公司成交量為6.98億美元。

累計本週新台幣共升值6.9分，升幅為0.22％；展望下週，外匯交易員表示，短線影響國際美元，以及新台幣等非美貨幣波動關鍵，將是美國新任總統川普即將發表的就職演說。

新台幣今以31.580元開出，最高31.490元、最低31.580元，終場收31.533元。