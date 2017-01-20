橘子集團電玩展大打團體戰 六大行動娛樂平台齊發

2017-01-20 14:12

〔記者張慧雯／台北報導〕台北國際電玩展今（20）日熱鬧起跑，為展現行動化轉型成果，橘子（6180）集團今年特別在手遊大作《勁舞團PLAN-S》領軍下，集結旗下事業體聯合參展，並以「勁舞廳」作為設計主軸，將展區打造成充滿動感、影音與社交的行動娛樂主題館，從手機遊戲、行動支付、即時通訊軟體、線上交換市集到新媒體等多元化行動應用傾囊而出，以全生態網路企業之姿展現行動化成果！

橘子台灣區營運長簡志浩表示，近來不僅傳來經典線上遊戲《新楓之谷》獲獎消息，更取得由日本東證MOTHERS上市企業遊戲公司AXEL MARK INC.研發的人氣手遊《WORLD CROSS SAGA》台港澳代理權，期待在手遊市場再創亮眼成績！

簡志浩認為，根據資策會產業情報研究所（MIC）的「行動App消費者調查分析」指出，台灣每位手機用戶的手機內，平均有16個自行下載的App，每人每天約主動開啟6個App，顯示隨著行動化時代的來臨，國人對於應用服務需求俱增。

看好行動生活趨勢，橘子集團自2015年開始，透過自製研發應用服務，開啟全生態網路價值鏈，隨著2016年第四季橘子支行動支付開業以及通訊軟體BeanGo!上線，行動化布局已全面到位。

展望新年度在行動應用的發展，橘子集團執行長劉柏園表示：「去年底起集團推出幾個亮點服務，在串聯線上與線下應用場景的同時，希望帶給用戶更便利及多元的服務。今年集團會持續深耕行動服務領域，解決用戶生活各類需要，目標是提升用戶的使用黏度與流量，進而成為企業與使用者最佳的智慧生活應用夥伴。」