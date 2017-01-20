川普將入主白宮觀望氣氛濃 台股量縮漲13點

今天台股量能萎縮，終場加權股價指數上漲13.34點，收在9331.46點，成交值669億元。（資料照）

2017-01-20 13:41

〔記者陳永吉／台北報導〕距離台股封關僅剩最後兩個交易日，但最大的不確定因素將在台北時間週六凌晨登場，川普即將接任美國總統入主白宮，就職演說引發關注，因此今天台股量能萎縮，靜觀其變，終場加權股價指數上漲13.34點，收在9331.46點，成交值669億元。

市場觀望氣氛濃厚，權值股多數呈現熄火狀態，大立光（3008）雖然短線漲多，盤中拉回平盤之下，但外資心態仍然偏多，接近午盤買盤進場，終場大漲逾2％，帶動整體光學元件族群強漲，玉晶光（3406）即使被分盤交易，收盤也上漲2％。

今天表現最佳的則為造紙類股，台紙（1902）傳出經營內訌，監察人擬召開股東臨時會，討論解任董事長，市場認為將爆發經營權之爭，短線帽客進場搶短，股價早盤即鎖漲停；另外工紙價格調漲題材持續發酵，榮成（1909）、寶隆（1906）受惠大，寶隆今天股價也攻上漲停，帶動造紙類股大漲3.7％。

另外廠區發生大火的泰豐輪胎（2102），因被禁止在原地重建廠房，加上產品、廠房有足額保險，因此處分土地及理賠金入帳的想像題材，激勵泰豐今天開盤2分鐘就攻上漲停。

電子股中國巨（2327）集團繞道利用凱美（5317），公開收購大毅（2478），由於溢價幅度超過2成，激勵大毅今天股價跳空漲停，終場漲停委買張數高達66萬張；外界認為國巨集團此次收購若能成功，將可整合資源擴大競爭力，因此國巨股價同步大漲逾6%，創下5個月來新高價。

法人表示，由於離封關僅剩2個交易日，加上川普一上任增添不確定性，建議短線逢高調節持股，不要抱股過年，原物料族群則在年後可以留意買點。