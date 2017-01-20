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川普就職前 新台幣午盤先飆逾1角

2017-01-20  12:13

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國新任總統川普即將就職，新台幣匯率早盤呈現開高走高格局，中午暫以31.502元兌1美元作收，勁揚1.21角，台北外匯經紀公司成交量為4.79億美元。

外匯交易員表示，新台幣盤初先受到外資匯入帶動走高，加上出口商下週有農曆年前發放獎金的需求，紛紛進場拋售美元，導致匯價升幅擴大。

外匯交易員指出，新台幣上午交易區間主要落在31.49元至31.54元，短線在31.5元關卡應會來回整理，並靜待新的方向指引。

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  • 新台幣匯率早盤開高走高，中午暫以31.502元兌1美元作收，勁揚1.21角。（資料照）

    新台幣匯率早盤開高走高，中午暫以31.502元兌1美元作收，勁揚1.21角。（資料照）

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