川普就職前 新台幣午盤先飆逾1角

2017-01-20 12:13

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國新任總統川普即將就職，新台幣匯率早盤呈現開高走高格局，中午暫以31.502元兌1美元作收，勁揚1.21角，台北外匯經紀公司成交量為4.79億美元。

外匯交易員表示，新台幣盤初先受到外資匯入帶動走高，加上出口商下週有農曆年前發放獎金的需求，紛紛進場拋售美元，導致匯價升幅擴大。

外匯交易員指出，新台幣上午交易區間主要落在31.49元至31.54元，短線在31.5元關卡應會來回整理，並靜待新的方向指引。