1月大尺寸電視面板價格續漲 面板廠獲利可期

2017-01-20 11:41

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構IHS發布最新1月面板報價，32吋電視面板價格下滑1美元，40/43吋持平，但49吋、50吋以及55吋、65吋需求仍然強勁，平均有2-3美元漲幅。

第一季雖然已經進入市場淡季，但面板供需仍然偏緊，主要是三星關閉一條7代線，夏普第二季開始電視面板將轉為自用不外賣，被斷貨的三星、海信等提前備貨，或轉到其他供應商，造成電視面板價格仍處在高檔，面板廠獲利可期。

IHS認為，未來幾個月大尺寸電視面板價格仍可望維持上漲情況，主要是40/43吋電視面板去年漲幅分別高達68%與59%，品牌廠不堪負荷，需求轉往更大尺寸，希望藉由產品組合改善帶來更好利潤，此舉則帶動49吋以上尤其是65吋電視面板價格持續上漲。

至於32吋電視面板去年漲幅也很驚人，高達42%，但需求在去年第四季已經逐漸趨緩，12月開始報價也由高點滑落。