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爆笑！網路瘋傳的出槌神片
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是誰的啦？ 去年9-10月千萬發票4張未領

2017-01-20  10:11

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部表示，去年11-12月統一發票即將於下周三開獎，但上一期9-10月千萬中獎發票，至今仍有4張未領，其中金額最小的為桃園火車站二樓統一超商開出的28元「純萃喝濃厚系純乳奶茶」發票；此外，去年9-10月200萬中獎發票也仍有7張未領。提醒民眾快找找家中散落發票，在3月6日前仍可兌領。

財政部指出，其餘3張中獎的千萬中獎發票，分別是在桃園市平鎮區統一超商金陵門市開出的35元中美式冰咖啡發票、新北市新店區中正路的全家超商開出84元純萃喝濃厚系純乳奶茶及三角飯糰發票，以及遠傳電信於台北市大安區開出的1462元電信服務發票。

至於200萬元中獎發票，則還有7張未領，其中金額最小為桃園市大園區大觀路統一超商開出的78元飲品及食品發票，其次為新竹市東區關新二街柑仔店關東分公司開出的257元食品及蔬菜發票，金額最大則為新竹縣竹北市光明六路摩曼頓竹北門市開出的910元運動配件發票。

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  • 財政部提醒，去年9-10月千萬中獎發票，至今仍有4張未領。（記者吳佳蓉翻攝至財政部稅務入口網）

    財政部提醒，去年9-10月千萬中獎發票，至今仍有4張未領。（記者吳佳蓉翻攝至財政部稅務入口網）

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