1/20重要財經新聞一覽

2017-01-20 09:53

自由時報財經︰葉倫：未來每年將會升息好幾次

美國聯準會（Fed）主席葉倫表示，美國經濟已經「靠近」聯準會目標，提供動力開始削減超寬鬆措施，預計2019年底前，每年將會升息「幾次」，並兩度強調聯準會的無黨派立場。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰日媒爆料 郭董託孫正義 向川普傳話

鼓吹「美國製造」的川普當選美國總統後，國際經商投資風向丕變，蘋果最大代工廠鴻海（2317）是否擴大布局美國，成外界熱議焦點。《日經亞洲評論》昨披露，鴻海董事長郭台銘上月親口託軟體銀行（軟銀）執行長孫正義，向川普轉達赴美投資意願。

工商時報財經︰談稅改 財長許虞哲：少收稅也OK

減稅法案上膛？財政部長許虞哲昨（19）日主持新春記者會，首度改口指出，稅改一點點當然總稅收不變，但這麼大的改革，不可能算那麼精準，希望在影響最小下，大概「減少」一些，大家認為ok就ok。此言暗示所得稅改方案，不再堅持「總稅收不變」，有減稅讓利空間。

中國時報財經︰健全房市 張金鶚：5面向改革

由台中市不動產聯盟主辦的2017大台中不動產高峰論壇，13日下午在逢甲大學育樂館開場。由於市場多空、多頭交鋒，政治大學教授張金鶚、戴德梁行總經理顏炳立同台對談，現場擠進2000多位不動產相關業者，場面更加盛大。

經濟日報財經︰年金改革方案公布 雇主勞保負擔將暴增

國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨（19）日公布年金改革方案。為挽救勞保財務，勞保費率將急升，由目前每兩年調升0.5個百分點，自明年起改為每年調升0.5個百分點，並自六年後（2023年起）每年將調升1個百分點至18%，目標是要使勞保破產年限延至2036年。

星島日報財經︰三年內每年加息數次 耶倫放鷹圓匯挫2%

聯儲局主席耶倫宣稱美國經濟近達標，未來3年儲局有條件每年「加息數次」；其支持緊縮貨幣的言論，刺激美元兌主要貨幣匯價大幅反彈，當中日圓由112兌1美元大幅回落至115，重返美國總統候選人特朗普此前一天，出口術唱低美元前的水平。