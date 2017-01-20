摩斯漢堡髮夾彎 他一句話讓漲價踩煞車

摩斯漢堡母集團東元集團會長黃茂雄認為暫時不宜漲價，讓摩斯漢堡在19日下午緊急宣布不漲。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-01-20 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕摩斯漢堡18日被網友搶先爆料將調漲部分商品價格，在19日一天內先證實後又緊急改口說不漲，傳出原因是摩斯所屬的母集團認為時機不宜，才讓漲價急踩煞車。

《經濟日報》報導，摩斯以「響應政府政策」的說法暫停原定20日啟動的漲價計畫，但摩斯澄清，並沒有被政府約談「喝咖啡」，會暫時先自行吸收成本。但摩斯也強調，未來檢視菜單，若需要調整價格，會在官網上公布。

《工商時報》報導，摩斯漢堡漲價之所以出現「髮夾彎」，主要是安心食品（摩斯漢堡）母集團東元集團會長黃茂雄認為暫時不宜漲價，要求經營團隊從作業流程或組織效率等多方面找出節流之道，才讓摩斯漢堡在19日下午緊急宣布不漲。

市場上也認為，現有速食業者中，摩斯價位比其他同行高，如果在這波漲價潮跟進，恐怕會引起民怨。