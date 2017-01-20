台股封關倒數 投信：抱股過年不需太擔心

2017-01-20 08:32

〔記者盧冠誠／台北報導〕台股距離猴年封關只剩下3個交易日，第一金投信表示，儘管市場雜音不斷，根據往年經驗顯示，封關日收紅機率達88％，而且年後開紅盤漲多於跌，上漲機率逾70％，顯示抱股過年與否，無需過度擔心。

第一金投信指出，統計2000年以來台股於農曆新年前後表現發現，封關前3日、封關日、開紅盤日、開紅盤後5日、開紅盤後1個月，上漲機率由65％至88％不等，平均漲幅分別達0.9％、0.55％、0.15％、0.35％和1.56％；尤其是封關日，上漲機率為88％最高。

每年到了農曆春節前，投資人都會關心是否要抱股過年，第一金投信認為，從過去經驗顯示，年前、年後收漲的情形都明顯大過下跌，顯然抱股與否不是太大的問題。

第一金投信表示，今年全球景氣落底回升，國內景氣對策燈號自去年下半年起到11月為止，連續亮出5顆綠燈，按照景氣周期循環與股市表現的模型評估，除非國際金融市場爆發重大利空事件，否則台股行情欲小不易。