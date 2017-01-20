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川普就任總統前夕 美國股市收黑

2017-01-20  05:52

〔中央社〕美國總統當選人川普（Donald Trump）明天宣誓就職，華爾街股市今天在新總統上任前的最後一個交易日走弱，三大指數都收黑。

道瓊工業指數終場下跌72.32點，或0.37%，收在19732.40點。

標準普爾500指數下跌8.20點，或0.36%，收在2263.69點；那斯達克指數下跌15.57點，或0.28%，收在5540.08點。

有些分析師將股市走弱歸咎投資人對川普上台感到不安，包括他本周表示美元價位過高的談話。

但也有分析師表示，對川普政府將快速減稅和擴增支出的過高期望在選後帶動股市大漲後，投資人只是對華府可能出現的變化採取較為實際的看法。

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