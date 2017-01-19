開發工銀執照將撤銷 將更名「中華開發資本」
2017-01-19 22:26
〔記者李靚慧／台北報導〕開發金控今日召開董事會，決議由開發金控資深副總經理兼凱基證券董事長許道義，代理開發金控總經理並兼任凱基證券董事長。此外，開發工銀執照將撤銷，董事會也決議，未來將更名為「中華開發資本」，持續拓展資產管理業務。
私募股權基金業者KKR去年9月宣布，挖角開發金控總經理楊文鈞，出任大中華區總裁，由於楊文鈞即將正式赴任，開發金今日董事會討論其接任人選。
中華開發金控今日舉行董事會，通過由開發金控資深副總經理兼凱基證券董事長許道義，自21日起代理開發金總經理職務，但仍兼任凱基證券董事長。開發工銀總經理則由開發工銀副董事長陳鑫代理。
不過，開發工銀的工銀執照即將撤銷，開發金表示，開發工銀將改制轉型為創投公司，改制更名基準日訂於106年3月15日，屆時總經理一職，將由現任開發工銀董事何俊輝出任。
此外，因應業務需求，開發工銀將增設一席常務董事，由中華開發資本國際總經理Lionel de Saint-Exupery擔任。原開發金兼工銀總經理楊文鈞，未來仍將擔任開發金控及工銀董事職務。
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